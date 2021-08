Jean Todt: Schumacher je preživel po zaslugi žene Corinne

Sedemkratni svetovni prvak je leta 2013 doživel hudo nesrečo med smučanjem v francoskih Alpah, kjer je bil skupaj s takrat 14-letnim sinom Mickom , ki z ekipo Haas nastopa v karavani formule 1. Po padcu in poškodbi glave je preživel nekaj posegov in dali so ga v inducirano komo, potem pa je njegovo stanje za javnost postalo velik misterij.

"Veliko časa sem preživel s Corinno, odkar je Michael 29. decembra 2013 doživel ta usodni padec. Čudovita žena je in glava družine. Tega ni pričakovala, vse se je zgodilo kar iznenada. Ni imela izbire, ampak to dobro prenaša. Verjamem ji in ona verjame meni,'' je povedal Todt in dodal: ''Po zaslugi njegovih zdravnikov in sodelovanja s Corinno, ki se je borila, da bi preživel, je Michael zdaj živ, čeprav z velikimi posledicami. Sedaj se z njimi bori, ampak upamo, da bo počasi in zagotovo napredoval.''