Je pretiravala s količino jeansa?

Vedno moden jeans je svoje prve zametke dobil v sredini 19. stoletja na ameriškem zahodu, na naših tleh pa se je v domove širše množice prikradel v sredini 50. oziroma 60 let preteklega stoletja. Posebna tkanina temnejše oziroma svetlejše modre barve je skozi zgodovino nosila različne konotacije. Smatrana je bila kot simbol upora, prikaz osebne kreativnosti, modne zavesti, upov in negotovosti. Modni velikanYves Saint Laurent je o svoji oblikovalski preteklosti dejal, da obžaluje samo to, ''da ni izumil jeansa.''

In za jeans, ki nikoli ni nehal biti aktualen, se je odločila tudi 28-letna glasbenica Rita Ora. Paparaci so jo ujeli v srajci, kratkem krilu, podloženem plašču in visokih škornjih – jeans pa je pri njenem stajlingu igral osrednjo in edino vlogo. Ker v modnih vodah načeloma velja pravilo 'manj je več', se kritiki že spogledujejo z vprašanjem, ali je zvezdnica tokrat s svojo izbiro nekoliko pretiravala.