Jeff Bezos in Lauren Sanchez na luksuzno jahto kar s helikopterjem

Na 71 milijonov evrov vredno jahto se pač ne moreš vkrcati kot na vsako drugo. Zato sta se Jeff Bezos in Lauren Sanchez odločila, da za dostop do jahte izbereta kar zasebni helikopter. Milijarder in njegova zaročenka sta se na velikansko plovilo vkrcala na Sardiniji, kam se bosta z jahto odpravila, pa ni jasno.