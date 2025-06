Pred Bezosovim poročnim slavjem zaprli dele Benetk

Jeff Bezos in Lauren Sanchez odštevata ure do enega izmed največjih trenutkov svojega življenja. Kmalu bosta namreč izrekla usodni da in sklenila zakonsko zvezo pred njunimi številnimi slavnimi svati. V Benetkah, kamor sta pred kratkim prispela, na njuno svadbo čakajo že številni znani svatje in radovedni turisti. Na območju cerkve Madonna dell'Orto, kjer se bodo popoldne začele poročne slovesnosti, bo prepovedan ves promet in dostop pešcem.

Jeff Bezos in Lauren Sanchez sta včeraj prispela v Benetke pred svojo zvezdniško poroko, ki je minule dni sprožila številne proteste domačinov. Zaljubljenca sta po prihodu v znamenito mesto na vodi mahala iz vodnega taksija, tik preden sta prispela na pomol hotela Aman ob Velikem kanalu.

Jeff Bezos in Lauren Sánchez prispela v Benetke. FOTO: AP icon-expand

Številni protestniki vidijo njuno poroko kot problem vse večjih razlik med bogatimi in revnimi, medtem ko se prebivalci pritožujejo, da poroka ponazarja, kako so njihove potrebe prezrte v dobi množičnega turizma v zgodovinskem mestu. Na območju cerkve Madonna dell'Orto, kjer se bodo popoldne začele poročne slovesnosti, bo prepovedan ves promet in dostop pešcem, poročajo italijanski mediji in tuje tiskovne agencije. Policija ne bo dovolila dostopa niti do otočka San Giorgio, kjer bo par v petek izmenjal zaobljube, niti do Arsenala, z obzidjem obdanega zgodovinskega kompleksa ladjedelnic, kjer bo v soboto glavni sprejem s plesom. Nastopila naj bi Lady Gaga, poroča Corierre del Veneto. 61-letni ustanovitelj Amazona in 55-letna nekdanja televizijska voditeljica, ki sta se zaročila med dopustom v južni Franciji leta 2023, sta v mesto prišla v sredo. Noč sta preživela v enem najdražjih beneških hotelov, v luksuznem hotelu Aman ob velikem kanalu.

Stroge varnostne ukrepe v mestu, ki ga na vrhuncu sezone obišče več kot 100.000 turistov, so uvedli zaradi nestabilnih geopolitičnih razmer in napovedanih protestov, saj vsi Benečani niso navdušeni nad prihodom milijarderja z več sto povabljenci. Po ulicah je tako videti neobičajno veliko policistov, na nekaterih strehah pa so nameščeni ostrostrelci. Bezos, ki ima kot četrti najbogatejši Zemljan premoženje v vrednosti 220 milijard dolarjev, je napovedal, da bo daroval tri milijone evrov institucijam v Benetkah. Svoje goste iz sveta zabavne industrije, mode in poslovnega sveta pa naj bi prosil, da namesto daril namenijo sredstva za obnovo mesta na vodi, ki mu množičen turizem ob denarju prinaša tudi velike probleme. Za poroko naj bi medtem porabil več kot 40 milijonov evrov. V luči kritik prekomernega turizma so se v preteklih dneh zvrstili protesti pod sloganom Ni prostora za Bezosa. Župana mesta Luigija Brugnara obtožujejo, da je mesto, ki ga ogroža tudi kopičenje vode zaradi podnebnih sprememb, prodal bogatašem. Po stenah je tako videti pamflete proti Bezosu, protest pa so pripravili tudi danes.

