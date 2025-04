Jeff Bezos kljub kritikam nedavni polet v vesolje proslavil z očetom

"Uživala sta – oboževala sta vsako minuto, medtem ko sta pela in plesala na Stingovem koncertu." Po poročanju očividcev naj bi na ves glas prepevala pevčevo uspešnico Every Breath You Take . Na dogodku naj bi bila tudi DJ Khaled in predsednik Fife Gianni Infantino .

Desetminutni polet je 40-letna Perry izkoristila za promocijo svoje turneje in oznanila seznam pesmi prihajajoče turneje, medtem ko je 55-letna Bezosova zaročenka promovirala svojo otroško knjigo.

Nekateri pa njihovo odločitev podpirajo, na njihovo stran se je med drugim postavila igralka Jessica Alba, ki zagovarja njihovo odločitev. 70-letna King, ki se je udeležila misije pa je za People povedala: "Vsakdo, ki kritizira, v resnici ne razume, kaj se tukaj dogaja. Vse bi lahko govorile o odzivu, ki ga dobivamo od mladih žensk in deklet o tem, kaj jim to predstavlja."

Sovražni komentarji in zbadljivke naj bi močno prizadele Bezosovo izbranko, s katero se bosta kmalu poročila. "Rada bi, da bi prišli v Blue Origin in videli na tisoče zaposlenih, ki ne samo delajo tukaj, ampak so v to vozilo vložili svoje srce in dušo," je dejala po poročanju revije Page Six in dodala: "Obožujejo svoje delo in obožujejo misijo, in to je zanje velika stvar."