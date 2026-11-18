Odločitev, da bo novi James Bond postal Robert Pattinson , je padla le tri dni pred uradno razglasitvijo. "Izbirni postopek smo vodili zelo skrbno, končno odločitev pa smo sprejeli v petek," je razkril Jeff Bezos . Ustanovitelj Amazona, ki je pri izboru tudi osebno sodeloval, je na konferenci Semafor's Silicon Valley & The World doslej najpodrobneje spregovoril o zakulisju izbora igralca za eno najbolj prepoznavnih filmskih vlog vseh časov.

Iz številne skupine kandidatov so najprej izbrali pet finalistov, ki so morali na avdiciji odigrati vsak po tri prizore. "S petimi finalisti smo opravili prave, tradicionalne filmske avdicije, kar je bilo izjemno zanimivo. Igralci so nastopili v kostumih, na pravih filmskih prizoriščih in skupaj z drugimi igralci," je pojasnil. Imen preostalih finalistov ni razkril, med igralci, ki naj bi se potegovali za vlogo, pa so tuji mediji omenjali Calluma Turnerja , Josha O'Connorja , Jacka Lowdena in Nicholasa Houlta .

"V petek smo se nato sestali in nekaj ur pregledovali posnetke vseh avdicij ter ocenjevali nastope," je povedal Bezos in poudaril, da so bili vsi kandidati izjemno nadarjeni. "Ko smo izbor zožili na pet finalistov, so bili vsi odlični. Toda Rob je imel nekaj posebnega. Njegovi nastopi so nas tako navdušili, da pravzaprav ni bilo več dvoma o tem, kdo bo dobil vlogo," je dodal.

Kljub temu je imel 40-letni Pattinson, najbolj prepoznan po vlogi iz priljubljene franšize Somrak , eno morebitno pomanjkljivost – ustvarjalci so se namreč spraševali, ali je za vlogo že preveč slaven. Njegovih šest predhodnikov, Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan in Daniel Craig, je bilo namreč pred prevzemom vloge tajnega agenta razmeroma neznanih oziroma so bili prepoznavni predvsem po gledaliških in televizijskih vlogah. Prav James Bond jih je nato izstrelil med svetovne zvezde.