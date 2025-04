Jeff Bezos ob pristanku rakete nerodno padel

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Omrežje X in druge platforme je preplavil posnetek padca Jeffa Bezosa, ki je nestrpno čakal, da bi šesterici žensk, ki so poletele v vesolje, prvi izrekel dobrodošlico nazaj na domačem planetu. Na posnetku je moč videti, kako je milijarder stekel proti plovilu, ki je pristalo nazaj na Zemlji in ob tem radovedno gledal skozi okna, da bi videl odpravo, v kateri je bila tudi njegova zaročenka Lauren Sanchez.

Med radovednim gledanjem skozi okna in tekom okoli plovila lastnik podjetja Blue Origin očitno ni videl luknje v tleh, v katero je z vso močjo zakorakal in izgubil tla pod nogami ter padel. Neroden pripetljaj ni pustil posledic, saj je že v naslednjem trenutku skočil nazaj na noge in se odpravil proti vratom plovila.