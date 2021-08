Dekle Jeffa Bezosa ob njegovi vrnitvi iz vesolja prireja veliko zabavo

Dekle milijarderja Jeffa Bezosa , ki je pred kratkim izgubil naziv najbogatejšega človeka na svetu, v Kaliforniji pripravlja veliko slavje. Razlog? Pred dvema tednoma je Jeff na raketi New Shepard uspešno poletel v vesolje in nazaj, to pa je storil v družbi brata Marka, 82-letne pilotke Wally Funk in 18-letnega študenta Oliverja Daemna . Sanchezova, za katero se že govori, da je postala njegova zaročenka, bo na zabavo povabila partnerjeve prijatelje.

Bezos se je po vrnitvi na Zemljo zahvalil strankam in zaposlenim v podjetju Amazon, ki so plačali njegov podvig: "Rad bi se zahvalil vsakemu zaposlenemu v Amazonu in vsaki Amazonovi stranki, ker ste vse to plačali. Najlepša hvala, to zelo cenim." S to izjavo je dvignil kar nekaj prahu, med drugim je članica predstavniškega doma ZDA Alexandria Ocasio-Cortez na Twitterju zapisala: "Amazonovi zaposleni so zares plačali vse to – s svojimi nizkimi plačami, neobstoječimi sindikati, delom na nehumanem delovnem mestu in z dostavljanjem brez zdravstvenega zavarovanja v času pandemije."