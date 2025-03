Jeff Bezos poleti v Italiji pred oltar z Lauren Sanchez

Po dveh letih od zaroke Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez sta bodoča zakonca razposlala vabila na poročno slavje. Kot poroča Page Six, se bosta ustanovitelj Amazona in nekdanja voditeljica poročila v Benetkah, italijanska poroka pa bo letos poleti. Par naj bi se poročil junija na milijarderjevi jahti Koru.

Jeff Bezos bo poleti ponovno stopil pred oltar. Kot poročajo ameriški mediji, se bo z Lauren Sanchez, s katero sta se zaročila maja 2023, poročil ob italijanski obali, vabila svatom pa sta zaročenca že razposlala. Kdo vse bo prisostvoval obredu, še ni znano. 61-letnik in nekdanja televizijska voditeljica sta zadnjih nekaj poletij že preživela na njegovi 500 milijonov evrov vredni jahti, s katero sta plula po Sredozemlju.

Jeff Bezos in Lauren Sanchez sta že na nedavni zabavi s svojima opravama namignila, da sta pripravljena na poroko. FOTO: Profimedia icon-expand

Govorice, da sta se zaročila, so se pojavile, ko je par maja 2023 obiskal eno od zabav med filmskim festivalom v Cannesu, na roki Sanchezeve pa so opazili prstan z ogromnim diamantom. Avgusta sta na jahti ob obali Positana gostila zaročno zabavo, med povabljenimi pa so bili Bill Gates, Ari Emanuel, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Andrew Garfield, jordanska kraljica Rania Al Abdullah in Kris Jenner.

Novembra tistega leta je 55-letnica v intervjuju za Vogue spregovorila o zaroki in priznala, da je ob pogledu na zaročni prstan ostala brez besed. "Še vedno razmišljava o poroki in kakšna bo. Ne veva še, ali bo velika in na drugi strani Atlantika. Zaročena sva šele pet mesecev," je takrat dejala. Zaročni prstan, ki ga nosi že skoraj dve leti, naj bi bil vreden okoli 2,5 milijona evrov.