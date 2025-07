Jeff Bezos s svojo jahto zapustil Hrvaško

Jeff Bezos in njegova soproga Lauren Sanchez sta pred poroko, ki je bila v Benetkah, s pol milijarde vredno jahto Koru počitnikovala tudi na Hrvaškem. Opazili so ju na Hvaru in Cresu, v času tridnevnega praznovanja poroke, pa je bila jahta zasidrana v hrvaški Istri. Mladoporočenca sta se nato vrnila k našim južnim soprogom, sedaj pa naj bi se milijarder s posadko odpravil naprej.