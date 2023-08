Jeff Bezos s svojo superjahto pluje na Hrvaškem

Portal je samo objavil fotografijo plovila in fotografijo Jeffa Bezosa s partnerko Lauren Sanchez na njej.

Koru je velika jadrnica s tremi jambori, visokimi do 39 metrov, bazenom na krovu in čutno morsko deklico na premcu, ki je podobna Bezosovi partnerki, je maja poročal New York Times v članku, ko so Bezosa s partnerko prvič videli na tej jadrnici ob španski obali, potem ko jo je podjetje Oceanco letos zgradilo na Nizozemskem. Po navedbah ameriškega časnika Koru večinoma poganja veter in je zaradi tega in druge tehnološke opreme verjetno ena najbolj ekoloških jaht, ki trenutno plujejo po morjih. Spremlja jo 76 metrov dolga pomožna ladja Ebeona.