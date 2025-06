Jeff Bezos se je pred poroko zabaval na Hrvaškem

Fotografi so Jeffa Bezosa z druščino tik pred poroko v Benetkah ujeli, kako so se na njegovi jahti v okolici hrvaškega Cresa zabavali na zabavi s peno. Ostra očesa so opazila napis 'vse najboljše', saj naj bi praznovali 19. rojstni dan sina Lauren Sanchez.

Eden najbogatejših zemljanov Jeff Bezos se te dni zabava na Hrvaškem. Kot smo poročali, so njegovo jahto zasidrali v okolici Splita, zdaj pa so jo opazili v bližini hrvaškega Cresa. Tam sta skupaj s partnerico Lauren Sanchez priredila razkošno zabavo s peno (t. i. pena party). Videti je, da so udeleženci na jahti vidno dobre volje.

Na zabavi je bilo opaziti napis 'vse najboljše'. Praznovali naj bi namreč 19. rojstni dan sina Sanchez, Evana. 127-metrov dolgo in skoraj pol milijarde evrov vredno jahto so sprva zasidrali v marini Kaštela. Najprej ni bilo jasno, ali sta na hrvaški obali tudi zvezdnika, so ju pa fotografi kasneje ujeli na Hvaru.

Danes naj bi se sicer začelo večdnevno poročno slavje Bezosa in Sanchez v Benetkah in okolici, a še vedno ni natančno znano, kdaj bo potekal obred in kdaj zabava. Benečani sicer niso navdušeni nad tem, da bo zabava potekala v Benetkah. Po njihovih besedah Bezos pri njih ni dobrodošel, po mestu pa so izobesili letake, na katerih piše, da 'ni prostora za Bezosa'. Na poroki je sicer pričakovati množico zvezdnikov – med drugim tudi Kim Kardashian, Kris Jenner in Katy Perry, ki so se pred tedni že udeležile dekliščine Sanchez v Parizu.