Jeff Bezos z zaročenko ujet med sprehodom po Portofinu

Jeff Bezos in njegova zaročenka Lauren Sanchez sta se s francoske obale pomaknila na italijansko. Par se trenutno mudi v italijanskem Portofinu, kjer so ju nedavno fotografirali med sprehodom po mestu. 53-letnica je nosila črne pajkice in ujemajoč top, ki ju je kombinirala s črnim ščitnikom pred soncem in sončnimi očali, 59-letni ustanovitelj Amazona pa je oblekel sivo majico in sive hlače.