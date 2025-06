Jeff Bezos zadnje dni pred poroko preživlja na Hrvaškem

Bliža se 'poroka stoletja', kakor nekateri označujejo svatbo Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez, bodoča zakonca pa sta se odločila, da bosta zadnje dni, preden uradno postaneta mož in žena, preživela na Hrvaškem. Bodoča zakonca so opazili na Hvaru in Korčuli, fotografi pa so ju ujeli, ko sta si delila objeme in poljube na krovu milijarderjeve jahte Koru.