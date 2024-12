Jeff Bezos zanikal govorice o poroki: Ne verjemite vsemu, kar preberete

Čeprav so se v zadnjih dneh številni mediji razpisali o tem, da bosta v času božičnih praznikov v zakonski stan zakorakala Jeff Bezos in njegova zaročenka Lauren Sanchez, to ne drži. Govorice o razkošni poroki je z objavo na družbenih omrežjih zanikal kar sam ustanovitelj Amazona in ljudi posvaril, naj ne verjamejo vsemu, kar preberejo na spletu. Kdaj bo torej prišlo do izmenjave zaobljub med zaljubljencema, še ni jasno.

"Nič od tega ni res. Stari pregovor 'ne verjemi vsemu, kar prebereš' je danes še bolj resničen, kot je bil kadar koli prej," je na omrežju X zapisal Jeff Bezos in s tem zanikal govorice, ki so jih v zadnjih dneh začeli širiti številni tuji mediji. Po poročanju Daily Maila naj bi se ustanovitelj Amazona v času božičnih praznikov poročil s svojo zaročenko Lauren Sanchez, a se to očitno ne bo zgodilo.

60-letnik je namreč jasno zavrnil vsa namigovanja o razkošnem obredu, ki naj bi se zgodil 28. decembra. Poroka naj bi potekala v Aspnu, tuji mediji pa so celo zapisali, da sta bodoča zakonca za to priložnost že 26. in 27. decembra najela modno suši restavracijo Matsuhisa v smučarskem mestu v Koloradu. Vse skupaj naj bi stalo okoli 600 milijonov dolarjev oziroma okoli 575 milijonov evrov.

Kdaj si bosta Jeff Bezos in njegova Lauren Sanchez obljubila večno zvestobo, ni jasno. FOTO: Profimedia icon-expand

Lažne govorice je očitno začel širiti zgoraj omenjen medij, povzemali pa so ga tudi ameriški, kot je denimo The New York Post. "To ni verodostojno. Razen če bi vsakemu od svojih gostov kupil hišo, ne bi mogel zapraviti toliko denarja," je Bezosovo objavo nato še komentiral izvršni direktor podjetja Pershing Square Bill Ackman in se skliceval na predviden strošek praznovanja, ki so ga navajali tuji mediji.