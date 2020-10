Jeff Bridges: Diagnoza rak mi je dala novo perspektivo

Jeff Bridges , ki je pred dnevi oboževalcem sporočil: "Diagnosticirali so mi limfom. Čeprav gre za hudo bolezen, imam srečo, da imam ob sebi odlično ekipo zdravnikov in da je napoved dobra," je sedaj spregovoril o tem, kako se je zaradi diagnoze spremenil njegov pogled na svet. Zvezdnik filma Veliki Lebowski iz leta 1998 je na svoji spletni strani zapisal nekaj besed o trenutnem počutju.

"Ta rak je spodbudil čustva dragocenosti in hvaležnosti, staromodno ljubezen, mnogo nje,"je z javnostjo delil 70-letni igralec."Čutim toliko stvari, ki prihajajo na mojo pot in jih izredno cenim. Nalezljiva je, ta ljubezen, ki je kot nek pozitiven virus." Hollywoodska legenda se je obenem zahvalila za vso podporo, lepe besede in molitev, ki so mu jo namenili oboževalci. Dodal je, da mu vsa ta energija, ki jo čuti, dobro dene v boju z zahrbtno boleznijo.