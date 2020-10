Jeff Bridges o zakonski sreči: Bila je ljubezen na prvi pogled

Z oskarjem nagrajeni igralecJeff Bridges in njegova ženaSusan Geston sta junija letos praznovala 43. obletnico poroke – obletnico, ki je med pari v Hollywoodu prava redkost. Slavni igralec je za revijo People razkril skrivnost njunega dolgoletnega zakona.

"Res sem blagoslovljen. Ljudje smo si različni, vendar to praznujeva in ne dovoliva, da bi naju kaj ločilo. Spoštujem njeno modrost," je dejal Jeff. 70-letni igralec je svojo 67-letno ženo spoznal leta 1974, ko je bila stara 20 let, in je delala kot natakarica na nekem ranču, kjer je on snemal vestern Rancho Deluxe.

"Bila je ljubezen na prvi pogled," je priznal Bridges, ki je že po dveh letih poznanstva Susan popeljal pred oltar. Nerazdružljivi par je svoj ranč v Montecitu lani prodal sosedi Oprah Winfrey za kar 6,8 milijona dolarjev (približno 5,8 milijona evrov), danes pa živita v Montani. Lani sta zaljubljenca tam preživela tudi božične praznike skupaj s tremi hčerkami, 39-letnoIsabelle, 37-letno Jessico in 34-letno Haley, ter njihovimi družinami.

"Imata se rada in drug drugemu sta všeč. Veliko časa preživita skupaj. Ves čas si zastavljata vprašanja, da sta potem prepričana, da oba uživata v vsem," je povedala njuna hči Isabelle. Poudarila je, da je zakon njenih staršev zanjo in njeni sestri resnično navdih in ne skriva, da je imela srečno odraščanje, polno ljubezni. Isabelle je z očetom izdala tudi knjigo za otroke, ki sta jo skupaj napisala in ilustrirala.

Jeff Bridges je eno bolj priljubljenih imen v Hollywoodu, njegova zavidljiva kariera pa traja že 50 let. Do zdaj je bil za oskarja nominiran že sedemkrat, leta 2009 pa je prejel zlati kipec za film Noro srce (Crazy Heart). Vendar v življenju je njegova največja sreča družina in to poudarja v vsakem intervjuju. Še vedno je aktiven v igranju, kmalu pa ga bomo lahko videli v novi seriji The Old Man, ki je nastala po knjigi Thomasa Perryja iz leta 2017.