Jeff Bridges si je po diagnozi rak pobril lase in si omislil novega psička

Na družbenih omrežjih je Jeff Bridges , priljubljeni ameriški igralec, objavil novo fotografijo, na kateri je predvsem pokazal dve novosti: novo pričesko in novega pasjega prijatelja. "Tukaj so zadnje novice: počutim se dobro, pobril sem si lase, dobil novega psička z imenom Monty in imel rojstni dan. Že 71 let, človek," je zapisal ob veseli fotografiji, na kateri mu na terasi dela družbo mali Monty v naročju.

Jeff je ob fotografiji objavil kratek zapis ter dodal povezavo do spletne strani, na kateri redno objavlja zapise. A to niso običajni zapisi – napisani so na roko, skenirani ter objavljeni kot spletna stran. Jeff je sicer oktobra razkril, da je zbolel za rakom limfnega sistema in da mu je bolezen prinesla nov val ljubezni in hvaležnosti.