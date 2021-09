Jeff Bridges: V primerjavi s covidom-19 je rak le mačji kašelj

Jeff Bridges in njegova žena sta januarja zbolela za covidom-19 in zaradi zapletenega poteka bolezni oba pristala v bolnišnici. "Sue je bila v bolnišnici pet dni. Jaz? Jaz sem bil tam kar pet tednov. Tam sem bil tako dolgo, ker je moj imunski sistem zaradi kemoterapij veliko šibkejši kot bi bil sicer. Zaradi mojega 'plesa' s covidom-19 se zdi rak le še mačji kašelj," je na svoji spletni strani zapisal 71-letnik: "Covid me je precej prizadel, a ker sem zdaj dvojno cepljen, se počutim veliko bolje in veliko varneje. Slišal sem, da lahko cepivo pomaga vsem, ki imajo dolgi covid. Morda je ravno v tem skrivnost mojega hitrega okrevanja."