Jeff Bridges z dobro novico: Tumor se je znatno pomanjšal

"Domov prihajam z dobrimi novicami," je na svojo spletno stran zapisal Jeff Bridges in ob tem razkril, da se je tumor znatno pomanjšal. Igralec je namreč pred meseci razkril, da je zbolel za rakom limfnega sistema. Na svoji uradni strani objavlja zapise, v katerih razkriva, kako se počuti, kaj počne in kako napreduje zdravljenje.

"Diagnosticirali so mi limfom. Čeprav gre za hudo bolezen, imam srečo, da imam ob sebi odlično ekipo zdravnikov in da je napoved dobra," je oktobra spregovoril o tem, kako se je zaradi diagnoze spremenil njegov pogled na svet. Zvezdnik filmaVeliki Lebowskiiz leta 1998 je na svoji spletni strani zapisal nekaj besed o trenutnem počutju. "Ta rak je spodbudil čustva dragocenosti in hvaležnosti, staromodno ljubezen, mnogo nje," je z javnostjo delil 70-letni igralec. "Čutim toliko stvari, ki prihajajo na mojo pot in jih izredno cenim. Nalezljiva je, ta ljubezen, ki je kot nek pozitiven virus."