Jeff Bridges zbolel za rakom

Ameriški igralec Jeff Bridges, ki se je številnim vtisnil v spomin kot Frajer v filmu bratov Cohen Veliki Lebowski, je sporočil, da je zbolel za rakom limfnega sistema. Čeprav gre za hudo bolezen, zvezdnik ostaja pozitiven.

Jeff Bridges je zbolel za rakom.

70-letni igralec Jeff Bridges je novico sporočil na družbenih omrežjih. "Kot bi rekel Frajer (Dude): novo s*** je prišlo na dan," je zapisal na Instagramu in Twitterju ter uporabil stavek svojega lika iz filmaVeliki Lebowski. V nadaljevanju je zapisal: "Diagnosticirali so mi limfom. Čeprav gre za hudo bolezen, imam srečo, da imam ob sebi odlično ekipo zdravnikov in da je napoved dobra. Začenjam z zdravljenjem in vas bom sproti obveščal o svojem okrevanju. Zelo sem hvaležen družini in prijateljem za vso ljubezen in podporo. Hvala za vaše molitve in dobre želje."

Priložnost pa je izkoristil za to, da je svoje sledilce pozval, naj gredo na ameriške volitve: "In zdaj, ko imam vašo pozornost, vas prosim: ne pozabite voliti. Ker smo v tem vsi skupaj. Z ljubeznijo, Jeff." Limfom je rak limfnega sistema, zvezdnik pa za zdaj ni razkril, kateri tip limfoma ima. Ob pretresljivi novici so se oglasili številni zvezdniki, med njimi igralska kolegica Patricia Arquette, ki se je odzvača na igralčev tvit ter njemu in njegovi družini zaželela veliko ljubezni in zdravja.

Jeff Bridges z ženo Susan Geston

Njegova sestra Rosanna Arquette je nekaj trenutkov kasneje zapisala: "Pošiljam ljubezen tebi in vsej tvoji družini, dragi Jeff. Premagal boš to in vse bo v redu. Naj te Bog blagoslovi."Tudi komičarka Kathy Griffin je Bridgesu zaželela vse dobro in zapisala: "Jeff, pošiljam ti željo, upanje, da dobiš vse, kar potrebuješ in kar hočeš." IgralkaDana Delany, ki je nastopila v televizijski uspešnici Razočarane gospodinje, je spodbudno zapisala:"Zmoreš to," medtem ko je igralec Sean Maguire dejal, da mu vsi na tem planetu želijo najboljše, in mu poslal pozitivne misli.

Z oskarjem nagrajeni igralecJeff Bridges in njegova ženaSusan Geston sta junija letos praznovala 43. obletnico poroke – obletnico, ki je med pari v Hollywoodu prava redkost. V zakonu so se jima rodile tri hčere,Isabelle, Jessica in Haley.