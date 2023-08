Jeffa Bezosa in zaročenko na jahti obiskal Bill Gates z novo izbranko

Milijarder in lastnik Amazona Jeff Bezos in njegovo dekle Lauren Sanchez še vedno počitnikujeta na jahti, zasidrani v bližini italijanskega mesta Positano. Nedavno so ju fotografi ujeli v družbi prijateljev, ki so se jima pridružili na pol milijona vredni jahti, med njimi pa sta bila tudi Bill Gates in njegova nova izbranka Paula Hurd.

Na jahti milijarderja Jeffa Bezosa, ki je že nekaj časa zasidrana Positanu v Italiji, so se nedavno zbrali prijatelji, ki so uživali v medsebojnem druženju. Medtem ko je Bezos pregledoval dokumente in delal na svojem prenosnem računalniku, pa se je njegova zaročenka Lauren kratkočasila v družbi prijateljic.

Po poročanju Page Six naj bi slavni par te dni gostil razkošno zaročno zabavo z ekskluzivno skupino prijateljev na luksuzni jahti. Med drugim so se je udeležili Bill Gates in njegova izbranka Paula Hurd, ameriška podjetnica Wendi Murdoch ter filmska in televizijska producentka Fabiola Beracasa Beckman.

