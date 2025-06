Jelena Dokić: Kritizirali so me vedno, ne glede na mojo težo

Nekdaj slovita avstralska tenisačica Jelena Dokić je na družbeno omrežje objavila ganljiv zapis, v katerem se je dotaknila kritične javnosti in vseh lepotnih standardov, za katere meni, da jih ženska ne more nikoli zadovoljiti. "Ali ni neverjetno, kako so nekateri ljudje lahko zlobni in kako je del naše družbe tako neprijazen? Ko sem nosila številko 50, se je vedno nekdo pritoževal, zdaj, ko nosim številko 38, se prav tako vedno nekdo pritožuje. Ne morem verjeti, da se vedno najde kak trol, ustrahovalec ali neprijazna oseba, ki mora komentirati ali nekoga poniževati," je zapisala.

42-letnica je večkrat javno spregovorila o svojih čustvih. Pred leti je z objavo na Instagramu razkrila, da se bori z duševno boleznijo, in priznala, da jo je skoraj pripeljala na rob. Zvezdnica si želi, da bi ljudje spremenili svoj način komunikacije in prenehali z obsojanjem teles, ne glede na težo. "Ko sem nosila številko 50, so me klicali imena kot kit, krava, debela in me spraševali, kaj se je zgodilo z mojo postavo. Zdaj, ko nosim številko 38, naj bi bila del neke "dietetne" kulture – karkoli že to pomeni – zdaj je kar naenkrat slabo, da sem bolj zdrava in da sem izgubila nekaj kilogramov in da sem s tem izdala boj za pravice ljudi z večjo postavo. To samo dokazuje, da ljudem nikoli nič ne bo dovolj dobro in to je žalostno," je dodala.

Nekdanja športnica je nato svoje sledilce pozvala, naj bodo zvesti sami sebi in da naj nikomur ne dovolijo, da jih spravi v slabo voljo, jim vzame samozavest ali jim da občutek, da niso dovolj. "Vedno sem govorila, da bom zagovarjala prijaznost in prave vrednote, ko gre za ljudi – in te nimajo nobene zveze s konfekcijsko številko, ampak s prijaznostjo, empatijo, velikodušnostjo, dobrim srcem, delovno etiko in tem, da si dober človek," je strnila.