Jelena Đoković razkrila, kakšen zajtrk uživata njena otroka, da ne zbolita

Jelena Đoković trdi, da imata njena otroka le redko zdravstvene težave, ključ do skrivnosti, kako ohranja njuno zdravje, pa se skriva v zdravem zajtrku. Za zajtrk uporablja kokosovo mleko, v katerega vmeša semena, in sicer čija semena, konopljina semena, mak, lan in druga, ki jih že večer prej namoči v mleko, nato pa zjutraj doda vanilijo, sveže sadje in sveže iztisnjen sok.

"Stefan je imel prvo leto in pol normalno prehrano z mesom in ribami, potem pa je prešel na rastlinsko prehrano in je zelo dobro in je zelo zdrav, Tara pa je od začetka do zdaj na rastlinski dieti, hvala bogu, nikoli nismo imeli težav z njenim zdravjem," je pred časom pojasnila Jelena.