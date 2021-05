Jelena Đoković: Želela sem delovati v ozadju

34-letna Jelena Đoković je direktorica in soustanoviteljica fundacije ‘Novak Đoković', ki se ukvarja z zgodnjim razvojem otrok in predšolsko vzgojo v Srbiji. S svojo srednješolsko ljubeznijo Novakom Đokovićem je poročena od leta 2013, v zakonu pa sta se jima rodila dva otroka - Stefan in Tara .

Jelena je prejšnji teden v srbski televizijski oddaji spregovorila o številnih podrobnostih, ki že leta navdušujejo javnost, od zasebnega življenja, do moževe profesionalne kariere vrhunskega športnika.

V začetku je Jelena spregovorila o njeni vzgoji otrok:“Ko sem dobila otroke, sem želela biti njuna najboljša učiteljica, zato sem ves čas posvetila poglabljanju v teme o starševstvu, psihologiji odraščanja, razvoju možganov in čustev. To strast sem prenesla na svojo ekipo v Fundaciji Novaka Đokovića in razvili smo programe samo za starše, kot sem jaz, ki se želijo naučiti več, ki se želijo učiti od nekoga, ki ima več izkušenj, a ni popoln.”

Odkrito je povedala, da si ni predstavljala, da bo njeno življenje tako izpostavljeno javnosti. Za razliko od njenega moža, ki je sanjal o tem, da ga bodo imeli ljudje radi, da bodo vsi vedeli zanj in da bo stal na vrhu sveta, je ona želela biti uspešna ženska nekje v ozadju in ne na očeh javnosti.

Razkrila je, da je Novak sicer odličen oče, a je njegova starševska vloga, zaradi profesionalne kariere velikokrat omejena: “Novak je res čudovit oče, saj to delo počne zelo dobro, vendar je njegova sposobnost koncentracije, ki jo potrebujejo otroci, omejena, ker ima preveč odgovornosti. Zaradi tega menim, da sva zelo dobra ekipa, kar mi je v veliko veselje. Dobro vemo, kakšne so Novakove potrebe, in vsi se jim prilagodimo. Vem, da ta izjava ni glamurozna, vendar je res in Novak se tega zaveda. Tako njegovi starši kot bratje, vsi smo podrejeni njegovemu velikemu, svetovnemu uspehu.”

Đokovićeva je razložila tudi, zakaj sta z možem sprejela odločitev, da ona in otroci ne bodo več potovali z njim:“Pred kratkim sva se pogovarjala o tem, zakaj z otroki ne potujemo več z njim. Otroci so odrasli, želijo imeti prijatelje, želijo iti v svoj vrtec, imeti svoje rutine, svoj park, poznane lokacije in vedeti, kje so. Zanimivo je, da gremo za en teden ali dva nekam, toda dinamika našega potovanja je večinoma takšna, da poznamo zgolj hotelske sobe, pot do teniških igrišč in lokalne parke kraja, kjer smo.”

Novak Đoković je eden izmed vodilnih športnikov, ki zagovarja vegansko prehrano, saj naj bi mu ta pomagala pri športnih uspehih. Jelena se je dotaknila tudi te teme in povedala, da je z veganstvom začela na univerzi v Milanu, ker si ni mogla privoščiti dobre hrane in denarja za nastanitev, pa tudi zaradi strahu pred boleznijo. A dodala je, da je to slab začetek, ki ga ne priporoča nikomur, saj takih odločitev ne bi smeli sprejemati zaradi strahu. Nadaljevala je, da je za veganstvo prvič izvedela prek posta, nato pa voditelju zaupala filozofijo, ki stoji za njeno odločitvijo:“Obstajajo datumi, ki jih narekuje naša vera, ko moramo očistiti telo in duha, da bomo lahko bolje živeli. Obožujem zdravo življenje, ljubim tisto energijo, ki jo lahko prenesem skozi vse, kar počnem.” Sprememba v njenem mišljenju, ki jo je prej vodil strah pred boleznijo, se je spremenila v željo po zdravi prehrani, ko je postala mama. Takrat je želela, da njeni otroci med dojenjem od nje dobijo najbolj zdravo mleko, kar jim je lahko zagotovila zgolj s prehrano, ki bazira na živalski osnovi.

Đokovićeva je želela poudariti, da Novak ni postal vegan pod njenim vplivom: “Novak je najboljši na sveti, prvak, ki se na igrišču bori sam, zato ga nihče v nič ne more prisiliti. Sva ekipa in pomembno se mi zdi, da povem, da ga jaz nisem silili k ničemer, tako kot ni on ničemer silil mene. Skupaj sva raziskovala veganstvo in on je prvi, ki se je odločil, da bo vegan. Jaz sem bila velika ljubiteljica mesa, ki ga imam še vedno rada, ampak ga ne jem. Počutim se dobro in zame je bil vedno cilj ugotoviti, kako živeti budno, energično in zdravo življenje. Veganstvo prakticiramo tudi doma, a najini otroci imajo vedno možnost izbire.”

Dodala je, da sta si z možem, s katerim sta poročena že 15 let, zelo podobna, strastna in se vedno podpirata, njena vloga pa je predvsem ta, da mu olajša pot do zmag in uspehov – moža usmerja v njegovi športni karieri in dela njemu v prid. Jelena Đoković je namreč vodja njegove komunikacijske ekipe in ekipe za odnose z javnostmi, pomaga pa tudi pri marketinških dejavnosti. Žena vrhunskega športnika pravi, da se je dela naučila s preučevanjem drugih, ki so na tem področju profesionalci. Njena prednost v poslu je bila, da je Novaka dobro poznala, zato je lahko govorila v njegovem imenu in izpeljala zadeve, kot bi si jih on želel, brez da bi ga obremenjevala s tem področjem. Dodala je, da so vse Novakove besede, ki jih pove v javnosti iskrene, a ga ona opozarja, da jih mora povedati ob pravem trenutku.

V zaključku je spregovorila še o porazih na igrišču, ki jih oba težko prenašata: “Novak ne mara izgubljati, a je v tem postal resnično dober. Jaz sem v tem slabša, ker vem, kako zelo se je trudil in mi je strašno žal.” Na koncu je povedala, da je hvaležna, ker je Novakova življenjska sopotnica, enko pa zanjo meni tudi on.