Jelena Karleuša: Duško se žal ne vidi kot del naše družine

Razmerje med pevko Jeleno Karleušo in nekdanjim nogometašem Duškom Tošićem je že nekaj časa glavna tema srbskih tabloidov, v javnosti pa že nekaj časa krožijo govorice, da se parček ločuje. Kot kaže, so se govorice izkazale za resnične, saj je pevka na svojem Instagram profilu potrdila, da se ločuje.

"Z Duškom sva se dogovorila, da po 14 letih sporazumno prekineva zakon. Žal se Duško ne vidi več kot del naše družine," je zapisala Karleuša. "Pravne zadeve bova po dogovoru reševala v prihodnjih mesecih, v tem težkem obdobju za našo družino pa medijev ne nameravam prositi za razumevanje, ker bi to bilo zaman. Od javnosti ne pričakujem ne človečnosti ne razumevanja, samo naslajanje in opravljanje mojega življenja, ker je to nekaj, na kar sem navajena ... tako da dajte, no," je še bila ostra pevka.

"Marsikaj sem že preživela, tako bom tudi to. Življenje gre naprej. Da bi preprečila napačne zapise, je bilo vse zakonsko premoženje preneseno na najine otroke, skrbništvo nad najinimi otroki pripada meni. Vsaka pisna laž bo kot do sedaj imela za posledico tožbo. Ne bom se več oglašala na ta način," je zaključila.

V zadnjih letih so srbski mediji večkrat pisali o tem, da sta bila tako pevka kot nekdanji nogometaš nezvesta, med njima pa naj bi prihajalo do prepirov in celo fizičnih spopadov. Po govoricah sodeč, naj bi zakonca že več let živela ločeno, a ločitve do sedaj nikoli nista potrdila.