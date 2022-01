Jelena Karleuša molk po družinskem sporu prekinila s fotografijo pokojne matere

Potem ko je na pravoslavni božič počilo med zakoncema Jeleno Karleušo in Duškom Tošićem, na dan prihajajo nove informacije v zvezi z dogajanjem, zaradi katerega je morala posredovati tudi policija in zdravstvena pomoč. Medtem ko razlog za spor, ki naj bi se po besedah Karleuše sprevrgel tudi v fizični obračun, ostaja skrivnost, so v medije prišle informacije o kasnejšem dogajanju na policijski postaji. Za srbski Kurir.rs so spregovorili tudi sosedje zvezdniškega para, Karleuša pa je molk na spletu prekinila s fotografijo pokojne matere, na katero je bila neizmerno navezana.

Dan po posredovanju policije zaradi domnevnega družinskega nasilja na domovanju srbske pevke Jelene Karleuše so v medije prišle nove informacije o dogajanju. Srbski Kurir.rs je razkril, da sta se na policijski postaji poleg Duška Tošića oglasila tudi pevkina teta Danijela in brat Marko. Oba sta potrdila pevkino plat zgodbe o nasilnem vedenju soproga. Poleg besednega spora naj bi Tošić namreč zvezdico pljunil in jo z roko tako močno udaril po obrazu, da ji je povzročil ureznino, ki jo je morala kasneje oskrbeti nujna medicinska pomoč.

icon-expand Jelena Karleuša in Duško Tošić FOTO: Facebook

Tošiću, ki povedano ostro zanika in priznava le, da je prišlo do besednega spora, je bila zaradi obtožb izrečena 48-urna prepoved približevanja. Na pomoč sta mu v tem času priskočila tudi odvetnika, ki sta tako oblastem kot medijem zatrdila, da do fizičnega nasilja ni prišlo. "Ni bilo nasilja, ni elementov kakršnega koli nasilja. Vsi, ki ga poznajo, vedo, da je družinski človek in ugleden športnik," je za medij dejal odvetnik Nebojša Perović, ki je na vprašanje o zaušnici dodal, da je povedal dovolj in da drugega ne bo komentiral.

V zgodbo so se nato vpletli tudi sosedje, ki so za omenjeni srbski medij dejali, da na božič niso ničesar slišali in da je njihovo pozornost vzbudila šele policija, ki jo je Jelena poklicala okoli 12. ure. Kljub resnosti obtožb pevka do tega trenutka ni sprejela povabila policije za pogovor na policijski postaji, prav tako naj bi sprva zavrnila kakršno koli zdravstveno oskrbo. Prva javna poteza pevke po vsem skupaj je bila tako nepričakovana in za številne oboževalce presenetljiva. Zvezdnica je namreč brez pripisa objavila fotografijo svoje pokojne matere Divne, ki je umrla leta 2019 in na katero je bila neizmerno navezana.

icon-expand Jelena Karleuša z mamo Divno FOTO: Instagram story