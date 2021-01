Jelena Karleuša nad Kim Kardashian: Spet kopiraš moje modne odločitve

Jelena Karleuša že dlje časa spremlja Kim Kardashian in že pred šestimi leti je opazila, da ameriška resničnostna zvezdnica kopira njene modne odločitve in kombinacije. Ali je res tako, verjetno ne bomo nikoli izvedeli, a po fotografijah in objavah sodeč se zdi, da ima Jelena prav.

Tokrat je Kim kopirala Jelenin videz iz oktobra 2020. "Okej, krivim modnega oblikovalca. On ima nekaj podobnega, a ni povsem enako moji opravi. Pravi, da je to oblikoval pred petimi meseci," je zapisala Jelena – v zapisu sicer ni jasno, kdo je oblikovalec, ki ga omenja. Zapis zaključi z besedami: "Ja, velikokrat oblačila za nastope oblikujem sama. Veliko svetovnih zvezdnikov in modnih oblikovalcev brez slabe vesti in brez dovoljenja krade moje ideje. Oblikovala bom modno linijo oblačil, da boste vedeli, komu lahko zaupate."

Primerjave med Jeleno in Kim že od leta 2015

Jelena je že pred šestimi leti svojim oboževalcem predstavila idejo o Kiminem kopiranju njenega stila. In zdi se, da ne povsem neutemeljeno. Ko se je Jelena postrigla na dolgi paž, se je kasneje tudi Kim in si takrat lase pobarvala v platinasto blond. Takrat je zapisala: "Nimam domačega posnetka kot Kim. V glasbeni industriji sem že 20 let, imam 10 albumov, dva otroka in osebno ne potrebujem modnega stilista." Takrat je dodala še ključnik 'to bom vzela kot kompliment'.

Takrat so o kopiranju modnega stila pisali tudi tuji mediji, med drugim britanski Daily Mail, Huffington Post, E! News. O tem pa so se pogovarjali tudi v različnih pogovornih oddajah.

Leto kasneje, leta 2016, so se spet pojavile govorice, da Kim kopira Jeleno – ne le pričesko, ampak tudi njena oblačila. Je pa Kim takrat na Twitterju priznala, da Jeleno občuduje in da ima izjemen modni stil, ki ji je všeč.

"Moj 'Woman Crush Wednesday' ali 'sredina zatreskanost v žensko' (izraz oziroma ključnik, ki se uporablja na družbenih omrežjih, op. p.)je tokrat srbska pop pevka Jelena Karleuša. Prvič sem slišala zanjo, ko so ljudje primerjali najin stil, nekateri so celo zatrjevali, da sem jo posnemala. Seveda sem jo morala preveriti. Fantastična je! Nekaj najinih oprav je v resnici podobnih. Rada imam njen drzen stil. Obe sva totalno glamurozni dekleti! Zdi se mi, da je zelo vplivna, delavna, in to imam rada. Moje spoštovanje!" je takrat na Twitterju zapisala Kim, na kar je Jelena seveda odgovorila:"Ne vem, kaj naj rečem. Brez besed sem. S spoštovanjem."