Jelena Karleuša o nesreči na odru: Odnesti so me morali iz dvorane

Jelena Karleuša , ki je znana po tem, da je brez dlake na jeziku, je za srbske medije spregovorila o tem, kako se je na svojem zadnjem koncertu v Skopju poškodovala. "Vedela sem, da bo eden od kostumov eksplodiral na moji glavi, a sem upala, da tega nihče ne bo opazil. Začutila sem, da je nekaj počilo na meni, a sem to ignorirala. Poškodovala sem si glavo, moja ekipa pa me je morala dobesedno odnesti iz dvorane," je zaupala za Republika.rs.

46-letnica je med drugim še komentirala, da sama izjemno rada počne to, kar počne, in razkrila še nekaj podrobnosti svoje nedavne nesreče. "Čelada se mi je zarezala v čelo, bila sem povsem krvava. Imam noro samokontrolo in koncentracijo, zato sem vse ignorirala in se posvetila le občinstvu. Eden od kostumov, ki ga nosim, je celo pretežak zame, zato imam modrice po vratu in ramenih. Vedno znorim, ker se po vsakem koncertu spremenim v invalida," je še dodala.