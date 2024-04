Jelena Karleuša o prihodu Kim Kardashian v Beograd: Ne vem, ali res pride

Da Kim Kardashian prihaja v Srbijo, je novica, ki je v sredo presenetila, obenem pa tudi navdušila balkanske oboževalce. Da bo resničnostna zvezdnica resnično prišla v srbsko prestolnico, pa nekateri ne bodo verjeli, dokler je ne bodo videli. Ena izmed teh je tudi Jelena Karleuša . Slavna srbska starleta se je ob novici, da Kim prihaja v Beograd na odprtje nove trgovine svoje blagovne znamke Skims, seveda takoj odzvala. "Ne vem, ali bo res prišla. Če bo, me veseli, da bo videla Beograd," je dejala zvezdnica in izrazila majhen dvom o njenem prihodu, obenem pa dodala: "Sem velika oboževalka njene blagovne znamke, zakaj ne bi prišla na odprtje?"

45-letna zvezdnica je odločena, da bo nekaj let mlajši Američanki poslala sporočilo. Med drugim je na konferenci pred prihajajočim koncertom v Nišu razkrila tudi, kaj si misli o Kiminem nekdanjem možu Kanyeju Westu. "Tole povem ekskluzivno. Ko sem se pojavila na razstavi Vetements v Parizu, se je Kanye pošteno razjezil name in ne vem, zakaj. Blokiral me je na Instagramu, čeprav sem ga povabila k sebi. Imel je problem. Balenciaga in Vetements imata svoje klane, tako da, ko sem se pojavila tam, ni bil več moj prijatelj," je bila iskrena.