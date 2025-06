Jelena Karleuša po dolgem boju nazaj na Instagramu: Ste me pogrešali?

Jelena Karleuša , ki so ji pred meseci deaktivirali Instagram račun, je po petih mesecih borbe uspešno nazaj aktivirala svoj profil z 2,4 milijona sledilcev. Pevka je svojo vrnitev obeležila z objavo galerije fotografij, ki ji je pripisala: "Ste me pogrešali?" in dodala: "Povzetek sinočnjega dogajanja."

Pevka si je pred meseci ogromno nasprotnikov nabrala s svojimi objavami o protestih v Srbiji in izražanjem podpore predsedniku Aleksandru Vučiću. Zaradi tega so v začetku leta peticijo za izbris zagnali državljani tako imenovane skupine Eko straža, ki so menili, da zvezdnica med drugim širi sovražni govor, rasizem in ksenofobijo. Po deaktivaciji profila so bili zadovoljni, kljub temu, da se ne ve, kaj je bil Metin povod za ukinitev.

"Ne vemo, ali ji bo profil uspelo obnoviti, a ker se sami ukvarjamo z informatiko in poznamo ljudi, povezane s podjetjem META (preko katerih smo tudi zagnali peticijo in zahtevo), ga bo po njihovih trditvah, tudi če bo profil znova aktiven, vsakič naslednje lažje in hitreje odstraniti, dokler ga dokončno ne izbrišejo. Drugi razlog, zakaj smo čakali z objavo, je ta, da še vedno nimamo dokončne potrditve, kaj konkretno je povzročilo izbris njenega profila – vemo le, da je šlo za kršitev smernic Mete, vendar si veliko ljudi že nekaj časa prizadeva za njegovo ukinitev," je februarja zapisal predsednik gibanja Bojan Simišić.

Pevka, ki se je od takrat naprej mesece trudila, da dobi nazaj svoj izjemno uspešni profil, ki se že leta ponaša z ogromnim številom sledilcev, ki jim ostale zvezde na Balkanu težko konkurirajo, je zoper skupino Eko straža vložila kazensko ovadbo.

Nad njeno novo objavo pa so bili močno zadovoljni njeni zvesti sledilci. "Pogrešali smo te," je zapisala sledilka, druga pa je dodala: "Rada bi videla reakcije vseh, ki so pisali in govorili, da ji ne bo uspelo vrniti profila in da je konec z njo."