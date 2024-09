Jelena Karleuša podpisala sporazumno ločitev: 'Ne more biti vsak mož'

"Po 16 letih sem podpisala sporazumno ločitev. Sama. Nasproti mene na sliki sta moj odvetnik Milan Ateljević in pooblaščena odvetnica mojega nekdanjega moža, ki ni prišel. Nisem vprašala, zakaj. Zaradi različnih medijskih in družbenih špekulacij, sporočam, da vse skupno premoženje (pridobljeno v zakonu) dobita najina otroka," so besede, s katerimi je srbska diva Jelena Karleuša sporočila, da se je uradno ločila od svojega nekdanjega moža Duška Tošića .

Nekdanja zakonca, ki sta se poročila leta 2008, sta pred slabima dvema letoma napovedala svojo ločitev. Pevka in nogometaš zaradi številnih zakonskih škandalov že nekaj let nista v najboljših odnosih, kot je napovedala zvezdnica, pa se to ne bo spremenilo niti sedaj. "Čeprav nekateri zelo modri ljudje pravijo, da bi morali biti nekdanji zakonci zaradi otrok v korektnem odnosu, si ne želim več nobene povezave ali stika s prejšnjim obdobjem svojega življenja, razen če gre za vprašanje življenja in smrti. V tem primeru bom verjetno umrla," je zapisala pevka, ki je znana po svojem ostrem jeziku.

Starleta je obenem še zapisala, da ji ne bo težko sama poskrbeti zase in za otroka. "Vsak ima lahko otroke, vsak se lahko poroči, mož pa ne more biti vsak. Mož je tisti, ki stoji ob ženi, kot se reče ob podpisu zakonske pogodbe – v dobrem in slabem. In na žalost ali na srečo me je življenje 'nagradilo' z močjo, da sem šla sama skozi vse probleme, vzpone in padce, skozi morje zla, solz in slabih ljudi. Vem, da je težko stati ob meni, še težje pa menda zato, ker pogosto pravijo, da sem nora. In verjetno imajo prav," je še dodala mamica dveh hčera, Atine in Nike.