Jelena Karleuša pokojni mami kupila zvezdo na nebu

Pred več kot mesecem dni je po daljši bolezni umrla Divna Karleuša, mama srbske dive Jelene Karleuše. Slednja je bila v času materine smrti zaradi koncertnega nastopa odsotna, a se je ob tragični novici nemudoma vrnila v Srbijo, kjer je, po poročanju srbskih medijev, mamo 'pripravila' za pokop in jo celo naličila. Ob tej gesti so se številni spraševali, kako je uspela zbrati dovolj moči, da je poskrbela celo za mamin videz pred pogrebom, a se je izkazalo, da je šlo le za potiskanje čustev – dokler se ni popolnoma zlomila. Jelena je bila namreč na maminem pogrebu neutolažljiva in se tudi tedne po njeni smrti ni uspela postaviti na noge. V vsem tem času je na svojem Instagramu redno delila mamine fotografije, videoposnetke in zapise, objavila je tudi sporočila, ki sta si jih izmenjali nekaj dni pred njeno smrtjo, javno se je sprla celo z enim najvplivnejših moških v Srbiji, Željkom Mitrovićem.

Svoji mami se je zdaj poklonila na poseben način: kupila ji je pravo zvezdo na nebu, jo poimenovala Divna in v svoji Instagram zgodbi delila posnetek, v katerem je prikazana lokacija zvezde in njene koordinate.