Jelena Karleuša prevarala moža, za pomoč prosila tudi predsednika Vučića

Da se je Jelena dopisovala z 11 let mlajšim nogometašom, naj bi Duško izvedel sam, saj je na njenem telefonu našel sporna sporočila. Da je nekaj narobe, so najprej zaznali Jelenini oboževalci, saj je glasbenica za pet dni izginila z družbenih omrežij. Med 2. in 6. januarjem je Jelena namreč 'izginila' s Faceboooka, Twitterja, Instagrama, Whatsappa in Viberja. Pevka je sicer znana po nenehnih objavah statusov in svojih fotografij.

Jelena Karleuša , ena najbolj znanih srbskih turbofolk pevk, je že od nekdaj ena ljubših tem srbskih rumenih medijev. V zadnjih nekaj dneh pa so na njen račun zaslužili še več denarja, saj se nove številke prodajajo kot za med. Nekateri srbski mediji so namreč javnost šokirali z objavo eksplicitnih golih fotografij plavolase pevke. Te naj bi jim prodal nogometaš Ognjen Vranješ , sicer 29-letni reprezentant Bosne in Hercegovine, s katerim naj bi Jelena prevarala moža Duška Tosića , s katerim ima dve hčerki.

"Duško je iz meni neznanih razlogov posumil, da se Jelena dopisuje z drugim moškim in tako se je začel spor. Hotel je videti njen telefon in ko je Jelena rekla, da mu ga ne bo dala, ji ga je dobesedno vzel iz rok. V njem je našel veliko sporočil, ki si jih je izmenjala z drugim moškim. Sporočila so ga tako razjezila, da ji telefona ni želel vrniti in ga je zadržal zase,"je za srbski medij Blic povedal vir blizu družini Tosić.

'Gospod predsednik, pomagajte!'

Potem ko so se o Jeleni razpisali skoraj vsi srbski mediji, pa tudi nekateri bosanski in hrvaški, je pevka za pomoč prosila srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Na Twitter je napisala: "Gospod Aleksander Vučić, ali vas lahko javno zaprosim, da mi pomagate in zaustavite to norost in nepravico, ki se mi dogaja v medijih? Če ne zaradi mene, zaradi mojih otrok, moža, bolne mame ... Prosim vas. Vse skupaj je šlo predaleč."

Ta isti dan je na Facebooku objavila tudi fotografijo moža in otrok in ob njej napisala: "Da bi zdaj dokazovala, da sporočila, ki jih objavljajo, niso moja ... da intimni deli telesa niso moji ... da ženska na fotografijah nima treh brazgotin carskega reza in znamenja, kot jih imam jaz ... nima smisla. Mediji so se odločili, da me bodo zaradi večje prodaje linčali, da ubijejo mojo družino. Naj Srbija gleda. Nemočna sem. Konec."