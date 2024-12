Jelena Karleuša razgaljena v snegu: Vroča sem

Srbska diva Jelena Karleuša je na družbenem omrežju Instagram delila posnetek, kako se razgaljena valja po snegu. "Vroča sem, meni mraz paše," je zapisala pod posnetek in dodala, da jo bo tudi na silvestrsko noč in prvi dan v novem letu grela ljubezen "na desetine in desetine tisočih" oboževalcev. Karleuša bo zadnjo noč v letu preživela na koncertu v Kragujevcu, 1. januarja pa bo zabavala množico v mestu Bor.

