Jelena Karleuša razkošno praznovala 41. rojstni dan

"Naj se takšno leto, kot je za mano, ne ponovi več. To je bilo najhujše leto v mojem življenju. Mislim, da je to jasno. Samo, da bi našla mir, samo to. Pomembne so le prijetne besede, razumevanje in ljubezen," je povedala Jelena za srbske medije.

Dodala je tudi, da to ni bilo pravo praznovanje, da je bila le večerja in druženje z najbližjimi. Med povabljenci je bila tudi njena pevska kolegica Dara Bubamara, s katero dolga leta nista govorili in s svojimi spori polnili srbske rumene medije.