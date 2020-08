Jelena Karleuša se brani obtožb: Nimam umetne zadnjice

Srbska pevka Jelena Karleuša vroče poletne dni preživlja z družino na dopustu v Turčiji. S svojimi sledilci na Instagramu pridno deli počitniške fotografije, na katerih uživa v bazenu. Med drugim pa se je odzvala tudi na obtožbe oboževalcev, ki trdijo, da ima umetno zadnjico.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Jelena Karleuša uživa v poletju. Priljubljena srbska pevka se je z družino odpravila na počitnice v Turčijo, in sicer v obmorski kraj Antalya v hotelski resort s petimi zvezdicami Regnum Carya. "Poljubčki iz Turčije," je zapisala pod serijo fotografij, na katerih s hčerkama uživa v bazenu ter okusni hrani. Hotelska postrežba je več kot na mestu, saj so ji v bazen naplavajočem pladnju postreglipenino, sadje (lubenica, ananas, grozdje), rogljičke, toast, slaščico, pomarančni sok in še kaj bi se našlo.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Srbska pevka spada med tiste zvezdnice, ki svoje zasebne trenutke brez težav delijo z javnostjo, pred objektivom pa rada pokaže tudi svoje obline. Z oboževalci in sledilci na Instagramu, kjer jih ima več kot dva milijona, je delila drzno fotografijo, s katero jim je zaželela dobro jutro. Na njej v bazenu pozira zgoraj brez, intimne dele pa je uspešno zakrila z rokami.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nekateri njeni oboževalci so ji nedavno očitali, da je cela "popravljena" in da je umetna tudi njena zadnjica, poroča portal 24sata. Pevka, ki jo negativne kritike ne ganejo, se je vseeno odzvala in jim sporočila: "Ne, nimam umetne zadnjice kot mnogi trdijo. Imam samo čudovito debelo balkansko zadnjico s celulitom. Ampak, če vi veste več kot jaz, kaj naj vam rečem." Zvezdnica je na Instagram vsem negativnim ljudem in tistim, ki ne znajo drugega kot le kritizirati, o tem, kaj si misli, sporočila s fotografijo, na kateri se drži za zadnjico.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Spomnimo, da je bil pevkin mož Duško Tošićnedavno zelo jezen na ženo, ki na družbenih omrežjih pogosto deli foto in video utrinke, na katerih se vidi notranjost njunega doma. S svojim nepremišljenim početjem naj bi po njegovem mnenju v njuno vilo privabljala nezaželene goste. Ali je prisluhnila dobronamernim nasvetom svojega moža, ni znano.