Jelena Karleuša si je premislila in se cepila: Nisem proti cepljenju

Mnogi so jo obsodili, da je njena nova propaganda, ki podpira cepljenje, samo politična odločitev. Sama to zanika, saj da je s tem podprla zdravje celotnega sveta, ne le sebe. "Prerastla sem Twitter in mislim, da so ljudje na tem družbenem omrežju majhna skupina ljudi, ki ne morejo spremeniti sveta. Sama pa sem nekdo, ki ima druga družbena omrežja, na katerih lahko izrazim svoje stališče. Danes ima vsak pravico izraziti svoje mnenje."

Jelena je gostovala v pogovorni oddaji srbske televizije Prva, kjer je povedala, da med cepljenjem ni čutila niti vboda injekcije in da ni imela nikakršne reakcije na cepivo. "Odločila sem se, da se cepim, ker menim, da je to moja družbena odgovornost. Rada bi pozvala ljudi in ostale javne osebnosti, da skupaj vrnemo življenje v stare tirnice, ne samo v Srbiji, temveč tudi na celotnem planetu."

"Prejela sem Pfizerjevo cepivo. Družbeno sem odgovorna in upam, da se bo čim več ljudi odločilo za cepljenje," je povedala 42-letnica: "Odločila sem se, da izkoristim svojo javno funkcijo in priljubljenost za vplivanje na ljudi, da se odločijo za cepljenje. Mi smo zelo srečna država, da se lahko cepimo in da celo lahko izbiramo cepivo," je pevka pohvalila srbsko vlado, ki je omogočila množično cepljenje.

Za Pfizerjevo cepivo se je odločila, ker jo je v to nagovoril njen dobri prijatelj in menedžer. "Celotna moja družina se je cepila in jaz sem sledila njim. Žal mi je, da nekdo to povezuje s politiko."

In kaj pravi na to, da že nekaj let velja za eno glasnejših nasprotnic cepiv? Povedala je, da nikoli ni izrazila, da ne podpira cepljenja ljudi, da pa je proti cepljenju otrok do osmega leta starosti z MMR-cepivom. Pravi, da sta kar dva sorodnika imela težave zaradi teh cepiv in da je s tem pokazala svojo materinsko plat, saj želi zaščititi najmlajše. "Rekla sem, da mislim, da to cepivo ne bi smelo biti obvezno, če se zdi, da bo otrok imel reakcijo. Zato sem dobila oznako 'antivaxerke'. Nekaj časa sem se opravičevala in pojasnjevala svoje besede, nato sem pač obupala in ostala tiho."

Mnogi njeni sledilci menijo, da je tudi tu pokazala svojo tekmovalnost, saj je njena dolgoletna rivalka, Svetlana Ražnatović - Ceca, cepivo dobila že pred desetimi dnevi.