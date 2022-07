Jelena Karleuša: To je najhujši dan v mojem življenju!

"Sinoči, ko sem skušala priti do tete Danijele, ki je obtičala v svojem avtomobilu, z njo pa je bila tudi moja hči Nika, sem avtomobil, ne da bi razmišljala o opozorilih policije, zapeljala pregloboko. Obtičala sem v vodi, ki se je vedno bolj dvigala. Na srečo obstajajo dobri ljudje, ki so mi kljub svojim težavam priskočili na pomoč. Hvala njim in reševalcem, ki so kot levi opravljali svoje delo in pomagali državljanom, vključno z mano. Uspeli so rešiti tudi moj avtomobil," je zapisala srbska zvezdnica.