Jelena Karleuša v novoletni oddaji spregovorila o škandalu in zajokala

Pred dvema letoma se je znašla sredi afere, ki je vključevala njene gole fotografije in številne dokaze, da je prevarala moža. Pred dnevi pa je Jelena Karleuša med snemanjem novoletne oddaje po dolgem času spregovorila o tem, kako je težko obdobje vplivalo na njo in v kakšnem odnosu sta z možem Duškom.

42-letna Jelena Karleušaje v novo leto vstopila v eni od srbskih oddaj, kjer je v živo spregovorila o svoji pevski karieri, pa tudi o eksplicitnih fotografijah, ki so v javnost prišle na začetku leta 2019, nekdanjem ljubimcu Ognjenu Vranješu in zvezi s soprogom Duškom Tosićem.

icon-expand Jelena Karleuša se je v novoletni pogovorni oddaji dotaknila tudi tem, ki za njo niso lahke. FOTO: Youtube

Poudarila je, da verjame, da Srbijo in ves Balkan zanima, v kakšnem odnosu je s 35-letnim možem, in ob tem dejala, da se morajo ljudje osredotočiti na svoja življenja in na to, kako bodo v teh težkih časih živeli in preživeli. Škandal, katerega središčna oseba je bila dvema letoma, ji je življenje obrnil na glavo, to pa je hkrati tema, o kateri je spregovorila prvič: ''Res je, da so slike, ki jih je javnost videla, vsi pa vemo, kdo jih je medijem poslal, nastale brez mojega privoljenja. Povedati moram, da je zaradi tega moja družina prestala veliko hudega, sama sem to zelo težko sprejela. Sem močna ženska, mentalno sem najmočnejša, ko je najtežje. In to je bilo resnično težko.'' Za tem pa pevka svojih solz ni mogla več zadržati in je zahtevala oglasni premor.

icon-expand Jelena Karleuša in Duško sta še vedno poročena in živita pod isto streho. FOTO: Facebook

Po oglasih je nadaljevala:''Gledalcem se opravičujem, verjetno imam slab trenutek,''in nato pojasnila, da so jo zaradi omenjenih fotografij izsiljevali. Postavljen ji je bil tudi ultimat, sama pa je zavrnila zahteve, da se spusti v zvezo s to osebo, s katero ni hotela biti. Zato so bile pozneje fotografije tudi objavljene.

''Verjamem, da vse močno zanima, kako je videti moj intimni organ, ampak za vse zadeve obstaja neka zdrava mera. Če so te slike prikazane v treh zaporednih dneh, je to razumljivo. Ampak drugače je to, da so se fotografije objavljale iz ure v uro, iz dneva v dan, iz meseca v mesec in potem je tako minilo vse leto, s tem pa je bil kršen tudi Zakon o javnem informiranju in medijih, vse to z materialom, ki ga nikoli nisem odobrila ali dala v medije ...''in nadaljevala, ''to niso ljudje, to so neljudje, ki si ne zaslužijo omembe. Ni jih mnogo. Človek, ki je to naredil, je majhen in nepomemben v vsem tem. Ne zaveda se, kaj je storil. O moškosti tu ni govora.''

icon-expand Priljubljena pevka je med pogovorom o težkih trenutkih zahtevala premor za oglasna sporočila. FOTO: Youtube

Voditelj pogovorne oddaje je vprašanja za zvezdnico prek družbenih omrežij dobival sproti, pozneje pa je od oboževalcev dobil tudi prošnjo, naj začne postavljati konkretna vprašanja. Zato je Jeleno vprašal, v kakšnem odnosu sta trenutno z možem: ''Z Duškom živiva skupaj. Vse ostalo, kar pišejo, je samo njihova želja, da ne bi bilo tako. Živiva pod isto streho, vzgajava dve deklici in poročena sva,'' je jasno povedala.