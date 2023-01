Jelena Karleuša v pomoč prašiču: Plačala bom za njegovo življenje

"Prosim dobre ljudi, da ne ubijejo tega pogumnega pujska, ki je pobegnil pred nožem in se igra s psi na ulici. Če ga ujamete, ga bom vzela in posvojila. Plačala bom za njegovo življenje," je zapisala pod fotografijo pujska, ki se v naselju igra z dvema kužkoma.

Jelena je sicer goreča zagovornica živali in njihovih pravic, svoje sledilce pa redno spodbuja k bolj vegetarijanski prehrani. Na svojem Instagramu večkrat deli videoposnetke, na katerih je moč videti, kako kruto nekatere kmetije in klavnice ravnajo z živino.

Ob praznikih, ko je še posebej v balkanski kulinariki vedno prisotna velika količina mesa, svoje podpornike spodbuja k živalim prijaznejšim odločitvam, prekomerno uživanje mesa pa redno obsodi tudi brez dlake na jeziku.

Zvezdnica je sicer dobrodelna na več področjih. V duhu praznikov je nastopila na posebnem dobrodelnem koncertu, kjer so zbirali sredstva za otroke s posebnimi potrebami in vse tiste, ki so se znašli v socialni stiski. Srbska diva je dodobra napolnila enega izmed mestnih trgov in poskrbela za nasmehe in dobro voljo.

Sama je sicer delovno preživela tudi najdaljšo noč v letu, ko je v enem izmed bolj priljubljenih klubov v Beogradu zabavala zbrano množico.