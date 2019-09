Jelena Karleuša za šolanje hčerk letno odšteje več kot 14 tisoč evrov

Srbska pevka Jelena Karleuša in njen mož, nogometaš Duško Tošić, pri izobrazbi svojih hčerk prav nič ne varčujeta. 11-letna Atina, ki je letos začela obiskovati peti razred in 10-letna Nika, ki je zakorakala v četrti razred, se namreč šolata na zasebni šoli, ki je vse prej kot poceni.

Eno šolsko leto za enega učenca stane kar 7000 evrov, poročajo srbski mediji. Pouk poteka v angleškem jeziku in edino, kar je Karleuši in možu pomembno, ko gre za izobrazbo otrok je, da sta v varnih rokah, zato na ceno šolanja ne gledata. V šoli imata kosilo, učilnice so moderno opremljene, poleg stavbe je park in igrišče, organiziran pa imata tudi prevoz do doma.