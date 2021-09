Jelena Karleuša zapušča srbski šov talentov, zamenjala jo bo Ceca

Jelena Karleuša je na svojih družbenih omrežjih objavila zapis, v katerem je pojasnila, da ni več žirantka izjemno priljubljenega šova talentov Zvezd Granda : "Odločila sem se, da je čas, da se pred novim albumom umaknem iz tekmovanja Zvezde Granda. V skladu s tem sem 28. junija obvestila produkcijo Granda, da sem se odločila, da prekinjam obstoječo pogodbo. To odločitev sem sprejela predvsem, ker bi se rada maksimalno posvetila izdaji in promociji novega albuma, ki prihaja v kratkem. Od konca junija in vse do danes so bili poskusi, kako bi lahko oboje uskladila, a se nismo uspeli dogovoriti. Kdo so novi člani in kako bo tekmovanje izgledalo od zdaj naprej, niso vprašanja zame. Želim jim vso srečo," je zapisala 43-letnica.

Kot zdaj poročajo srbski mediji, da bo Jeleno v šovu zamenjala Svetlana Ražnatović - Ceca, Jelenina večna rivalka. Zvezdnici nista znani le po svojih glasbenih uspešnicah, temveč tudi po nenehnih medsebojnih spotih, ki trajajo že več let. "Nova sezona Zvezd Granda se začenja 18. septembra, na samem začetku pa za sodelujoče in gledalce pripravljamo velilko presenečenje! Nova članica žirije bo Svetlana Ceca Ražnatović. Njeno sodelovanje v žiriji bo prineslo novo energijo, v kateri bodo uživali tako gledalci kot tekmovalci, Zvezde Granda pa bodo še bolj gledan šov kot do zdaj,« so sporočili producenti priljubljenega šova talentov in dodal: »Do zdajšnji članici žirije Jeleni Karleuši se zahvaljujemo za dolgoletno sodelovanje pri tem projektu in za vse, kar je naredila za tekmovalce. Grand produkcija ostaja hiša, kjer je Jelena vedno dobrodošla."

Zadevo je komentiral tudi Aleksandar Milić Mili, direktor glasbene produkcije Grand in skladatelj: "Seveda je bilo vse skupaj šok. Ampak dober šok. Veselim se spremembe in mislim, da bo celoten šov dobil povsem novo dimenzijo. Ceca je moja sodelavka že več kot 20 let, skupaj sva ustvarila devet albumov, pripravila nekatere njene največje koncerte v karieri, tako da sem izjemno vesel, da bo sedla na mesto žirije. Takšna zvezda kot je ona, pripada v šov kot je Zvezde Granda."