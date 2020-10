Jelena Rozga bo spala mirno, zalezovalec neprimerno obnašanje priznal

V sredini avgusta se je pojavil na njenih vhodnih vratih, večkrat zvonil v upanju, da mu bo odprla ter se pred vhodom v njeno domovanje tudi fotografiral. Vabil jo je v prestižne trgovine, kjer ji je puščal darila in se nenadoma prikazal na druženju s prijatelji. Vse to je poleti doživljala priljubljena hrvaška pevka. Sedaj moškemu grozi zaporna kazen.

Jelena Rozga se je pred že pred meseci znašla v središču pozornosti, pot tem, ko je priznala, da jo je v času karantene nadlegoval neznan oboževalec. Po poročanju Slobodne Dalmacije pa naj bi občinsko pravobranilstvo v Splitu vložilo obtožnico zoper omenjenega in od sodišča zahtevalo da sprejme njihov kazenski nalog. Za hrvaškega državljana, ki živi v Nemčiji, je zahtevanih šest mesecev zapora s poskusno dobo dveh let iz razloga neprimernega obnašanja do zvezdnice. Moški je obtožen, da je med 13. avgustom 2019 in septembrom 2020 preko e-maila in z različnih profilov na omrežju Instagram svetlolasi pevki pošiljal neprimerna sporočila.

V teh sporočilih je vztrajal pri ideji, da se morata čimprej videti tudi v živo, ob tem ji je izkazoval naklonjenost, v sporočilih je nakazoval na to, da sta v ljubezenski zvezi in odprto govoril o tem, da si z Rozgo želi tudi intimnih odnosov. Pevka je vsakršno komunikacijo z njim zavračala, on pa je kljub temu nadaljeval z neprimernim obnašanjem, ji pošiljal svoje fotografije ter slike trenutkov iz katerih je razvidno, da vozi svoj avtomobil znamke Audi in ji ob tem ponuja obisk določenih splitskih trgovin, v katerih ji je puščal tudi darila, kupljena za njo. Večkrat se je pojavil pred vrati njenega domovanja, zvonil je v upanju, da mu bo odprla. Da bi dokazal, da so njegovi nameni resni, se je fotografiral pred vhodom zgradbe, tako, da je bilo jasno razvidno tudi njeno ime in ji fotografije nato pošiljal. Za tem ji je neprestano pošiljal sporočila, kjer je pogosto poudarjal, da z njo želi resne zveze.

Ko je ob koncu avgusta opazil, da je na Instagramu objavila fotografijo splitskega Peristila, kjer se je družila s prijatelji, ji je najavil, da se bo družbi pridružil. Ko je to storil, se je pevka odločila, da komunikacijo v živo z njim zavrne in ob tem zahtevala, da jo pusti pri miru in jo preneha vznemirjati. Vse je takoj za tem prijavila policiji, moški pa je nato vse priznal in dodal, da je z njo prvič stopil v stik pred tremi leti preko omrežja Facebook.

Potrdil je vsa navajanja iz kazenske prijave in priznal, da je sedaj uvidel, da priljubljena zvezdnica z njim ne želi imeti stika. Rekel je, da je imel očitno zgrešeno predstavo o tem, kaj želi ona in tudi, da je pripravljen zaključiti s takšnim neprimernim obnašanjem. Če okrajno sodišče sprejme kazenski nalog in če se obtoženi nanj ne bo pritožil, bo pogojna kazen postala pravnomočna. V kolikor se s predlaganim ne bo strinjal, bo zahtevano, da ga sodišče kaznuje z osmimi meseci zapora s tremi leti poskusne dobe, je še zapisala Slobodna Dalmacija.