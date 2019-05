Jelena Rozga o svojem prvem poljubu in trenutnem ljubezenskem življenju

Kamere so takrat zabeležile glasbeničin čustveni nastop, ki je bil pospremljen s solzami v očeh– med občinstvom pa je v tem času sedel njen nekdanji partner in zaročenec, (član uspešnega hrvaškega instrumentalnega dua 2CELLOS), Stjepan Hauser.

Rozga in Hauser sta se po dveh letih in pol razmerja razšla septembra 2017, od takrat pa noben od njiju ni zaplaval v javnosti znano resnejše razmerje. Vprašanje, ki je zanimalo člane srbske Premijere, se je glasilo, kakšno je pravzaprav njeno ljubezensko življenje v tem trenutku. Rozga je odkrito odgovorila, da še vedno čaka na 'tistega pravega', in razkrila tudi nekaj lastnih pričakovanj: ''Še vedno čakam na ljubezen, težko jo pričakujem, rada bi jo dočakala – ampak nič se ne zgodi na silo. Ko ljubim, ljubim s celim srcem, in enako pričakujem od svojega partnerja. Glede na mojo kariero in dejstvo, da sem veliko na poti, bi si želela, da bi moj bodoči partner to razumel. Ne želim si njegovega občudovanja, samo to, da sem njegova 'mala princesa', ki jo bo imel rad in pazil nanjo.''