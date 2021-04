Jelena Rozga o težavah s srcem: Nisem bila v redu

Splitska glasbenica Jelena Rozga je v pogovoru za revijo Gloria povedala, da se že nekaj let bori z zdravstvenimi težavami, govorila pa je tudi o stresu, s katerim se sooča v času svoje kariere.

"Že nekaj dni pred težavami sem čutila, da nekaj ni v redu, ampak sem mislila, da je to zaradi stresa in utrujenosti, saj je bil lanski januar izjemno naporen. Na dan, ko mi je srce skoraj vrglo iz prsnega koša, so mi diagnosticirali tahikardijo srca. Bala sem se, da se bom onesvestila, tako hudo je bilo," je za revijoGloriapovedala Rozga.

Težave s srcem je odkrila, ko je iznenada začela dobivati napade: "Najbolj pomembno je, da se čim manj vznemirjam. Po epizodi v januarju 2018 nisem imela večjih težav. Do zdaj sem zadnja tri leta vse koncerte izpeljala brez težav. Zahvaljujoč terapiji in disciplini, se počutim odlično. Še vedno lahko pojem in plešem dve uri skupaj," je povedala plavolaska.

Težave ima tudi s ščitnico, zato ima predpisane tablete, ki jih mora jemati vsako jutro. Te težave je odkrila že leta 2006: "Zbujala sem se grozno utrujena. Nenehno sem bila utrujena in nepojasnjeno sem hujšala. Odpravila sem se k zdravniku in izvedela za diagnozo. Hitro sem začela jemati zdravila, včasih je težje tako živeti, včasih lažje."