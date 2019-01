Jelena Rozga pela s solzami v očeh: opazoval jo je bivši zaročenec

41-letna dalmatinska glasbenica Jelena Rozga je pred kratkim nastopila na podelitvi glasbenih nagrad Music Awards Ceremony v Beogradu, kjer je zapela svojo novo skladbo 'Moje prolječe'. Krajši videoposnetek pesmi je delila tudi na svojem Instagramu in zapisala, da tokrat s svojimi oboževalci ne deli zgolj pesmi, temveč svoja čustva, življenje in srce. ''Skladbo posvečam vsem ženskam, ki so doživele ljubezen, bolečino, srečo in žalost ... Vsem, ki ste občutile, kaj lahko prinese življenje. Veliko hvaležnost čutim do vseh, ki so sodelovali pri tem projektu, projektu, ki je prevzel moje srce, še posebej pa se zahvaljujem Emini Jahović, ki je ustvarila takšno skladbo.''