Jelena Rozga pozirala v plašču za tri tisoč evrov

Navadno se hrvaški mediji spotikajo ob oblačila, ki jih izbira pevka Severina , tokrat pa so se obregnili ob njeno glavno 'rivalko', Jeleno Rozgo . Kot piše 24Sata, naj bi se Jelena in Severina pred časom sprli, čeprav sta bili še pred nekaj leti zelo dobri prijateljici. Menda naj se ne bi pozdravljali, se celo ignorirali in se pretvarjali, da druga za drugo ne obstajata.

A prav Severina je Jeleni pred leti svetovala, naj se na odru opogumi in naj se začne oblačiti tudi bolj izzivalno, saj naj bi imela pravo postavo za to. To je Jelena pred leti zaupala omenjenemu portalu v enem od intervjujev.

No, Jelena tokrat ni oblekla kratkega krila in se je oblekla temperaturam primerno. V Splitu je na plaži Firulama pozirala v plašču, ki so v zadnjih dveh letih izjemno priljubljeni, t. i. 'teddy bear plašči', ki spominjajo na plišaste igrače. Plašč znamke Max Mara je vreden kar tri tisoč evrov, šal, s katerim se je ogrnila, pa 220 evrov.