Jelena Rozga se je poslovila od kužka

Hrvaška pevka Jelena Rozga je pred dnevi svojim sledilcem sporočila, da se je morala posloviti od kužka Ringa Starra. Na družbenem omrežju je zdaj delila video, na katerem poje pesem skupine Magazin, pri njej v naročju pa sedi kuža pasme jorkširski terier, ki ga pevka boža. Ljubljenček je bil del njenega življenja več kot desetletje.

Jelena Rozga skupaj s svojimi sledilci žaluje za hišnim ljubljenčkom Ringom Starrom. Pevka je na družbenem omrežju objavila videoposnetek, na katerem izvaja pesem Idi skupine Magazin, medtem ko v njenem naročju sedi kuža, ob njem pa pripisala:"Mojemu zlatemu fantku je bilo to najbolj všeč."

48-letna pevka je novico o tem, da se je poslovila od Ringa, sporočila že pred dnevi, ko je delila zgodbo, kako je kuža prišel v njeno življenje. "Tisto mrzlo zimo leta 2012 v Splitu sem šla izbrat psa, ampak ti v tisti košari z brati in sestrami si bil najbolj vztrajen in si mi skočil v objem. Izbral si mene, moj Ringić. Spremenil si mi življenje, ga obogatil in me vedno veselo čakal, mahal z repom in mi dajal ljubezen ter veliko poljubov," je zapisala.

Opisala je tudi, kako težki so bili zanjo zadnji tedni: "Zadnji mesec je bil težak, boril si se, da bi me osrečil še en dan, ker to počneš že vse življenje ... Ampak bil si utrujen in si moral iti spat. Zaspal si tam, kjer si bil najraje ... V svojem domu, v mojem objemu, poljubljajoč me."