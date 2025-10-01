Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Jelena Rozga se je poslovila od kužka

Split, 01. 10. 2025 16.10 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
12

Hrvaška pevka Jelena Rozga je pred dnevi svojim sledilcem sporočila, da se je morala posloviti od kužka Ringa Starra. Na družbenem omrežju je zdaj delila video, na katerem poje pesem skupine Magazin, pri njej v naročju pa sedi kuža pasme jorkširski terier, ki ga pevka boža. Ljubljenček je bil del njenega življenja več kot desetletje.

Jelena Rozga skupaj s svojimi sledilci žaluje za hišnim ljubljenčkom Ringom Starrom. Pevka je na družbenem omrežju objavila videoposnetek, na katerem izvaja pesem Idi skupine Magazin, medtem ko v njenem naročju sedi kuža, ob njem pa pripisala:"Mojemu zlatemu fantku je bilo to najbolj všeč."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

48-letna pevka je novico o tem, da se je poslovila od Ringa, sporočila že pred dnevi, ko je delila zgodbo, kako je kuža prišel v njeno življenje. "Tisto mrzlo zimo leta 2012 v Splitu sem šla izbrat psa, ampak ti v tisti košari z brati in sestrami si bil najbolj vztrajen in si mi skočil v objem. Izbral si mene, moj Ringić. Spremenil si mi življenje, ga obogatil in me vedno veselo čakal, mahal z repom in mi dajal ljubezen ter veliko poljubov," je zapisala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Opisala je tudi, kako težki so bili zanjo zadnji tedni: "Zadnji mesec je bil težak, boril si se, da bi me osrečil še en dan, ker to počneš že vse življenje ... Ampak bil si utrujen in si moral iti spat. Zaspal si tam, kjer si bil najraje ... V svojem domu, v mojem objemu, poljubljajoč me."

Preberi še Jeleni Rozgi poginil psiček: Pogrešam te, vse me boli

Jelena je zapis zaključila z besedami:"Moja največja ljubezen, zdaj pa veselo teci, jej, kar hočeš, najdi si dobro ekipo in bodi do vseh priden fant, kot sem te naučila, ampak ne pozabi, da si vedno in za vedno samo moj."

jelena rozga kuža smrt slovo
Naslednji članek

Poslabšanje zdravstvenega stanja Halida Bešlića: 'Potreben je čudež'

SORODNI ČLANKI

Jelena Rozga: Srečna in zaljubljena sem, a se ne bom poročila

Jelena Rozga: Pesem Lavica je postala himna moči in ponosa

Jelena Rozga: Zaradi mame ne bom šla na lepotno operacijo

Jelena Rozga po dveh letih izdala novo pesem

Jelena Rozga navdušila zagrebško Areno, za koreografijo poskrbel Slovenec

Jelena Rozga z novo skladbo napoveduje izid albuma in dvoransko turnejo

KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Misika1967
01. 10. 2025 17.00
Vidim,da se konkretno norcujejo iz clankov. Zakaj se jih ne brise???
ODGOVORI
0 0
bossanoga
01. 10. 2025 16.47
Škoda, da ni obratno.
ODGOVORI
0 0
Tone 12345
01. 10. 2025 16.46
+0
Berem komentarje ki jih pišejo ljudje ki niso nikoli imel kužka ki pomeni toliko kot človek kot družinski član!Jeleno razumem!jorkširski terier je čudovit kuža ki prirase k srcu in je hudo ko ga izgubiš!izguba ustvari globoko praznino ampak le naprej Jelena pogumno!!
ODGOVORI
1 1
jurist
01. 10. 2025 16.50
v normalnem času in svetu pes ne more biti isto kot človek. Lahko govorimo o navezanosti, lahko govorimo o potrebi po posebni skrbi za žival. To je ok. Ne moremo pa govoriti o enakovrednosti z družinskim članom. Kot da je enako ali ti umre pes ali otrok. Tisti, ki ima otroke ve, o čem govorim.
ODGOVORI
0 0
Špica
01. 10. 2025 16.53
pes mora biti da se rece pes ne pa modni dodatki.
ODGOVORI
0 0
gasper111
01. 10. 2025 16.56
Vse kar si napisal drži, ampak ni pa to novica, ki bi bila za objavljat tukaj gor. To kar hočejo ostali povedat je, da imamo doma dovolj zelo resnih težav kot so gospodarstvo, zdravstvo in socialno varstvo nasploh, korupcija in še in še bi lahko našteval, nam pa tukaj že skoraj en teden pišejo o poginulem cucku na hrvaškem. To je to kar ljudi moti.
ODGOVORI
0 0
čevapgpt
01. 10. 2025 16.43
ja in?
ODGOVORI
0 0
TomažP
01. 10. 2025 16.36
O čem vse mi pišemo
ODGOVORI
0 0
LevoDesniPles
01. 10. 2025 16.31
+1
a bodo po sloveniji ob 12 zadoneli zvonovi, bo vlada poslala si-fail sms vsem uporabnikom mobilnih naprav v6.66 lol noro
ODGOVORI
1 0
Slash
01. 10. 2025 16.28
+0
Moje sožalje ! Uboga punca !
ODGOVORI
1 1
Delavec_Slo
01. 10. 2025 16.28
+2
To pa je novica!
ODGOVORI
2 0
sseebbaa
01. 10. 2025 16.19
-1
🖤
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256