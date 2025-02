Jelena Rozga: Srečna in zaljubljena sem, a se ne bom poročila

Ob tem je spregovorila o govoricah in komentarjih, ki se pojavljajo o njej in dejala, da je ne motijo in ne vznemirjajo. Priznala je, da je včasih tudi sama brskala po internetu, kjer je iskala objave o sebi, a je s tem početjem prenehala, saj je ugotovila, da se preveč razburja zaradi 'laži in neresnic'.

"Sem zaljubljena in srečna, to je res, a se ne bi poročila. Počasi, še je čas. Zagotovo pa ne načrtujem dveh porok, kot se govori," je povedala Splitčanka, ki je bila pred leti članica skupine Magazin .

Jeleno in Ivana so v začetku lanskega leta skupaj opazili v neki trgovini, kjer so ju tudi skrivaj fotografirali. Fotografije je nato dalmatinskemu portalu posredoval bralec, ki je izjavil, da sta Jelena in 10 let mlajši Ivan delovala 'sproščena in vesela'.